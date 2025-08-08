Кривонос: Нардепы не воспринимают расследования о незаконном обогащении и недекларировании

Семен Кривонос (Фото: пресс-служба НАБУ)

Народные депутаты не воспринимают расследование относительно незаконного обогащения и недекларирования имущества, считает начальник Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос LIGA.net на брифинге, комментируя подозрения действующим депутатам.

По его словам, есть подозреваемые и обвиняемые нардепы по разным статьям, в частности по хищению государственного имущества, хищению газа. Есть депутаты, уличенные в неправомерной выгоде, злоупотреблении влиянием.

"Но я хочу обратить внимание, мы в коммуникации последних, наверное, несколько недель, и вчера расследование Бигуса вышло, в том числе видели все переписки якобы в чате депутатов. Народные депутаты в коммуникации, это прямо чувствуется, не воспринимают расследования, это прямо психологически, их это очень возмущает, расследования преступлений по незаконному обогащению и недекларированию имущества", — сказал Кривонос.

Он добавил, что такие расследования вызывают у народных избранников абсолютное неприятие. К тому же нардепы обвиняют правоохранителей в надуманности этих расследований.

"Мы начинаем расследование по недекларированию или по незаконному обогащению – или на основании обоснованных выводов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Или если это незаконное обогащение, часто мы начинаем по собственным наработкам. И есть такое преступление – незаконное обогащение, за которое депутаты голосовали в этом созыве и восстанавливали декларирование", — пояснил директор НАБУ.

Он отметил, что также следствие по незаконному обогащению начинают на основании журналистских расследований. Чиновник считает, что это коррупционное преступление, которое НАБУ обязано расследовать и доводить до суда.

"И приговоры по этим преступлениям так же должны быть справедливыми", — резюмировал Кривонос.