Кривонос: Нардепи не сприймають розслідування щодо незаконного збагачення й недекларування майна

Семен Кривонос (Фото: пресслужба НАБУ)

Народні депутати не сприймають розслідування щодо незаконного збагачення та недекларування майна, вважає начальник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання LIGA.net на брифінгу, коментуючи підозри чинним депутатам.

За його словами, є підозрювані та обвинувачені нардепи за різними статтями, зокрема щодо розкрадання державного майна, розкрадання газу. Є депутати, викриті на неправомірній вигоді, зловживанні впливом.

"Але я хочу звернути увагу, ми в комунікації останніх, мабуть, кілька тижнів, і вчора розслідування Бігуса вийшло, в тому числі бачили всі листування начебто в чаті депутатів. Народні депутати в комунікації, це прямо відчувається, не сприймають розслідування, це прямо психологічно, їх це дуже обурює, розслідування злочинів щодо незаконного збагачення й недекларування майна", – сказав Кривонос.

Він додав, що такі розслідування викликають у народних обранців абсолютне несприйняття. До того ж нардепи звинувачують правоохоронців у надуманості цих розслідувань.

"Ми розпочинаємо розслідування щодо недекларування або по незаконному збагаченню, або на підставі обґрунтованих висновків Національного агентства з питань запобігання корупції. Або якщо це незаконне збагачення, часто ми починаємо за власними напрацюваннями. І є такий злочин – незаконне збагачення, за який депутати голосували в цьому скликанні й відновлювали декларування", – пояснив директор НАБУ.

Він зазначив, що також слідство щодо незаконного збагачення розпочинають на підставі журналістських розслідувань. Посадовець вважає, що це корупційний злочин, який НАБУ зобов'язане розслідувати й доводити до суду.

"Й вироки по цих злочинах так само мають бути справедливими", – резюмував Кривонос.