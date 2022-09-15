Кривой Рог. Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу — Вилкул

дополнено

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, жителей призвали не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, город подвергся ракетному удару россиян. Он призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.

Также Вилкул попросил ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети.

В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 13:52. Вилкул заявил, что в 13:01 российская крылатая ракета попала в промышленное предприятие, есть серьезные разрушения. По предварительным данным — жертв нет.

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.