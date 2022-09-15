Кривой Рог. Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу — Вилкул
Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, жителей призвали не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, город подвергся ракетному удару россиян. Он призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях.
Также Вилкул попросил ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети.
В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.
ОБНОВЛЕНО в 13:52. Вилкул заявил, что в 13:01 российская крылатая ракета попала в промышленное предприятие, есть серьезные разрушения. По предварительным данным — жертв нет.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура. В Ингульце начал подниматься уровень воды, жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
- Утром 15 сентября Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий ракетного удара пришлось взрывать дамбу.
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