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Кривой Рог. Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу — Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:10
Кривой Рог. Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу — Вилкул - Фото
Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул/Facebook)
дополнено

Российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, жителей призвали не выходить из укрытий. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, город подвергся ракетному удару россиян. Он призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях. 

Также Вилкул попросил ничего не снимать и не выкладывать в социальные сети. 

В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 13:52. Вилкул заявил, что в 13:01 российская крылатая ракета попала в промышленное предприятие, есть серьезные разрушения. По предварительным данным — жертв нет. 

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Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар кривой рог александр вилкул
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