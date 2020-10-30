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КСУ разрешил врать в декларациях, главное, чтобы больше 263 000 грн – НАПК

30.10.2020, 10:59
КСУ разрешил врать в декларациях, главное, чтобы больше 263 000 грн – НАПК - Фото
Глава НАПК Александр Новиков (Фото: пресс-служба НАПК)

В Нацагентстве по противодействию коррупции заявили, что по-прежнему заблокировано рассмотрение заявлений о коррупции

В Национальном агентстве по противодействию коррупции заявили, что даже после распоряжения правительства о разблокировании реестра деклараций последствия решения КСУ для антикоррупционной системы "остаются невероятными". Заявление опубликовано пресс-службой НАПК в Facebook.

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В НАПК сообщают, что из-за решения КСУ:

– фактически не могут быть проверены э-декларации;

– освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные преступления;

– НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции, под угрозой вопрос об обличителях коррупции;

– запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех, кто совершил коррупционные преступления и занимает ответственные или особо ответственные должности (судьи, прокуроры, нардепы и так далее);

– НАПК не может проверять отчеты политических партий и выделять им финансирование.

"Фактически, было позволено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 000 грн", – говорится в заявлении НАПК.

В агентстве обещали дополнительно проинформировать о других заблокированных механизмах подотчетности власти.

  • 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК закрыло реестр
  • НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
  • 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
  • После этого Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.

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Денис Юдин
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