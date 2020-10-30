КСУ разрешил врать в декларациях, главное, чтобы больше 263 000 грн – НАПК

В Нацагентстве по противодействию коррупции заявили, что по-прежнему заблокировано рассмотрение заявлений о коррупции

В Национальном агентстве по противодействию коррупции заявили, что даже после распоряжения правительства о разблокировании реестра деклараций последствия решения КСУ для антикоррупционной системы "остаются невероятными". Заявление опубликовано пресс-службой НАПК в Facebook.

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В НАПК сообщают, что из-за решения КСУ:

– фактически не могут быть проверены э-декларации;

– освобождены от ответственности тысячи лиц, совершивших коррупционные преступления;

– НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции, под угрозой вопрос об обличителях коррупции;

– запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех, кто совершил коррупционные преступления и занимает ответственные или особо ответственные должности (судьи, прокуроры, нардепы и так далее);

– НАПК не может проверять отчеты политических партий и выделять им финансирование.

"Фактически, было позволено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 000 грн", – говорится в заявлении НАПК.

В агентстве обещали дополнительно проинформировать о других заблокированных механизмах подотчетности власти.

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Денис Юдин

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