Кулеба: Берлин не боится эскалации из-за Taurus. Такая же история, как и с танками Leopard

Министр иностранных дел отверг опасения, что поставки крылатых дальнобойных ракет могут вовлечь Германию в войну с Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалации в российско-украинской войне не произойдет, если Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом он заявил в интервью RND.

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Кулеба отметил, что Украина в очередной раз обратилась к Германии с просьбой передать дальнобойные ракеты, впрочем, добавляет он, "окончательное решение – за Германией".

"Но я хочу, чтобы все знали, что это оружие нам нужно", – сказал глава МИД.

Он отверг опасения, что поставки крылатых ракет могут вовлечь Германию в войну с Россией.

"Я думаю, что с момента первой поставки танков Leopard этот страх был развеян. С тех пор аргумент об эскалации не обсуждается", – отметил министр.

Он приветствовал резолюцию Бундестага, который в четверг призвал правительство канцлера Олафа Шольца голосами коалиции предоставить Украине дополнительные "системы вооружений большой дальности".

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Говорит: нужен самый подходящий момент для этого.

22 февраля нардеп от Слуги народа Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян".

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