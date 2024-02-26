Кулеба: Берлін не боїться ескалації через Taurus. Така сама історія, як і з танками Leopard

Міністр закордонних справ відкинув побоювання, що постачання крилатих далекобійних ракет може втягнути Німеччину у війну з Росією

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що ескалації у російсько-українській війні не станеться, якщо Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus. Про це він заявив в інтерв'ю RND.

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Кулеба зазначив, що Україна вкотре звернулася до Німеччини з проханням передати далекобійні ракети, втім, додає він, "остаточне рішення – за Німеччиною".

"Але я хочу, щоб усі знали, що ця зброя нам потрібна", – сказав глава МЗС.

Він відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет може втягнути Німеччину у війну з Росією.

"Я думаю, що з моменту першого постачання танків Leopard цей страх був розвіяний. Відтоді аргумент про ескалацію не обговорюється", – зазначив міністр.

Він привітав резолюцію Бундестагу, який у четвер закликав уряд канцлера Олафа Шольца голосами коаліції надати Україні додаткові "системи озброєнь великої дальності".

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Каже: потрібен найкращий момент для цього.

22 лютого нардеп від Слуги народу Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи у Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян".

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