Кулеба: Бунт Пригожина был серьезным, это перелом. Путин не уничтожил его, а пошел на торг
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "военный мятеж" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным "переломным моментом". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
"Он хотел создать условия, при которых его признают источником настоящей власти в России. Скажу так, я не пророк, чтобы предусматриваешь все возможные сценарии, но все еще неясно, что заставило его изменить свои намерения, какие аргументы убедили его?", — сказал Кулеба.
Дипломат отметил, что основной урок бунта Пригожина — слабость режима диктатора Владимира Путина была раскрыта всему миру и российскому населению.
"Все время своего правления Путин всегда открыто уничтожал своих врагов и пытался делать это как можно убедительнее. В этот раз он не уничтожил Пригожина, пошел торг и на сделку. Это реально переломный момент", — резюмировал глава ведомства.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 17 июля Центр нацсопротивления сообщил, что вагнеровцы начали обучать беларуских спецназовцев.
- В Главном управлении разведки рассказали, что не все боевики Группы Вагнер будут тренировать беларуских военных, а часть будет выполнять функцию "нервирования" Польши и других стран-членов НАТО и Евросоюза.
Читайте также: Пригожин объяснил, зачем вагнеровцы шли на Москву: Протест, не хотели свергать власть РФ
Комментарии