Кулеба: Бунт Пригожина був серйозним — це переламний момент. Путін не знищив його, а пішов на торг
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "військовий заколот" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним "переламним моментом". Про це він повідомив у інтерв'ю CNN.
За його словами, він упевнений, що Пригожин мав абсолютно серйозні наміри.
"Він хотів створити умови, за яких його визнають джерелом справжньої влади в Росії. Скажу так, я не пророк, щоб передбачати всі можливі сценарії, але все ще неясно, що змусило його змінити свої наміри, які аргументи переконали його?", — сказав Кулеба.
Дипломат зазначив, що основний урок бунту Пригожина — слабкість режиму диктатора Володимира Путіна було розкрито усьому світу та російському населенню.
"Весь час свого правління Путін завжди відкрито знищував своїх ворогів і намагався робити це якомога переконливіше. Цього разу він не знищив Пригожина, пішов торг і на угоду. Це реально переламний момент", — резюмував глава відомства.
- Ввечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 17 липня Центр нацспротиву повідомив, що вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців.
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що не всі бойовики Групи Вагнер тренуватимуть білоруських військових, а частина з них виконуватиме функцію "нервування" Польщі та інших країн-членів НАТО та Євросоюзу.
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