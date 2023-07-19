Кулеба: Бунт Пригожина був серйозним — це переламний момент. Путін не знищив його, а пішов на торг

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "військовий заколот" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним "переламним моментом". Про це він повідомив у інтерв'ю CNN.

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За його словами, він упевнений, що Пригожин мав абсолютно серйозні наміри.

"Він хотів створити умови, за яких його визнають джерелом справжньої влади в Росії. Скажу так, я не пророк, щоб передбачати всі можливі сценарії, але все ще неясно, що змусило його змінити свої наміри, які аргументи переконали його?", — сказав Кулеба.

Дипломат зазначив, що основний урок бунту Пригожина — слабкість режиму диктатора Володимира Путіна було розкрито усьому світу та російському населенню.

"Весь час свого правління Путін завжди відкрито знищував своїх ворогів і намагався робити це якомога переконливіше. Цього разу він не знищив Пригожина, пішов торг і на угоду. Це реально переламний момент", — резюмував глава відомства.

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