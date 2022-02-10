UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба – Франции: Путина невозможно умиротворить, его "предложения" – заряженный револьвер

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 19:54
Кулеба – Франции: Путина невозможно умиротворить, его
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Так называемые "предложения" Кремля по "гарантиям безопасности" не предполагают обсуждения и приемлемых решений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии "Украина-Франция" во Французском институте международных отношений, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр подчеркнул, что ультиматумы, звучащие из Кремля в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений.

"Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемы. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", – сказал Кулеба.

Читайте также: Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне – Кулеба

Глава МИД выразил недоумение по поводу того, что во Франции и других странах демократического мира находятся "добровольные помощники", аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить президента РФ Владимира Путина.

"Эта ложная логика противоречит историческим фактам", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что в 2010 году Украина официально отказалась от евроатлантических устремлений, приняв специальный закон. В начале 2014 года, после четырех лет нейтрального внеблокового статуса, Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Мы были внеблоковой страной. Не было разговоров о вступлении в НАТО. Поддержка этого курса в Украине не дотягивала до 30%. Но танки все равно покатились. "Зеленые человечки" все равно появились в Крыму", – сказал глава МИД. 

Кулеба отметил, что внеблоковый статус Украины не умиротворит Путина и теперь, потому что дело не в нейтральности Украины, а в стремлениях России.

Читайте также: Канцлер Германии заверил США, что остановит Северный поток-2 в случае агрессии России

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато вторжение дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 