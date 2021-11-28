Кулеба не исключает норвежской модели интеграции с ЕС. Но пока до этой точки не дошли
Украина стремится к членству в Европейском Союзе, но если ЕС долгое время не будет его рассматривать, то Украина может обратить внимание на другие модели интеграции, например, норвежскую. Об этом в интервью немецкому Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Кулеба считает, что членство Украины в ЕС и НАТО – вопрос времени, поскольку она является частью европейского и евроатлантического сообщества. Глава МИД понимает скептицизм по поводу расширения ЕС и, что страна должна соответствовать копенгагенским критериям для вступления в Союз.
Однако некоторые страны смотрят на членство Украины в ЕС через призму отношений с Россией, сетует Кулеба. По его словам, это и есть главным препятствием. Несмотря на уверенность в будущем членстве Украины в ЕС, Кулеба не исключает – возможен любой сценарий.
"Если ЕС продолжит свою неопределенную политику в течение длительного времени, мы можем достичь точки в будущем, когда мы увидим, что ЕС рассматривает Украину как самодостаточный субъект – как он видит Турцию – но все еще не рассматривает вопрос о предоставлении полноправного членства. Это заставит нас искать другие модели сотрудничества с ЕС", – сказал Кулеба.
Как пример он привел норвежскую модель сотрудничества с ЕС. При этом он подчеркнул – сейчас не тот момент, когда надо принимать решение об изменении модели.
По словам Кулебы, Украина и ЕС продолжат в ближайшие годы сотрудничать "в логике конструктивной неопределенности": хотя Брюссель и не может пообещать сейчас членства, правовая и экономическая модель Украины будет все больше соответствовать модели ЕС.
"И тогда мы подойдем к моменту, когда ЕС должен будет принять решение: что будет дальше с Украиной?" – подытожил министр.
- 12 октября в Киеве прошел 23-й саммит Украина-ЕС. В нем участвовали президент Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- На саммите было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе" и принято общее заявление – вот 10 ключевых пунктов из него.
- На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что ожидает европейской перспективы и смелости от руководства ЕС и его стран.
- Фон дер Ляйен отметила "позитивный вклад" Зеленского в реформы и поздравила его с "высоким лидерством в проведении активных реформ".
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