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Кулеба не исключает норвежской модели интеграции с ЕС. Но пока до этой точки не дошли

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 13:48
Кулеба не исключает норвежской модели интеграции с ЕС. Но пока до этой точки не дошли - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина стремится к членству в Европейском Союзе, но если ЕС долгое время не будет его рассматривать, то Украина может обратить внимание на другие модели интеграции, например, норвежскую. Об этом в интервью немецкому Zeit заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба считает, что членство Украины в ЕС и НАТО – вопрос времени, поскольку она является частью европейского и евроатлантического сообщества. Глава МИД понимает скептицизм по поводу расширения ЕС и, что страна должна соответствовать копенгагенским критериям для вступления в Союз.

Однако некоторые страны смотрят на членство Украины в ЕС через призму отношений с Россией, сетует Кулеба. По его словам, это и есть главным препятствием. Несмотря на уверенность в будущем членстве Украины в ЕС, Кулеба не исключает – возможен любой сценарий.

"Если ЕС продолжит свою неопределенную политику в течение длительного времени, мы можем достичь точки в будущем, когда мы увидим, что ЕС рассматривает Украину как самодостаточный субъект – как он видит Турцию – но все еще не рассматривает вопрос о предоставлении полноправного членства. Это заставит нас искать другие модели сотрудничества с ЕС", – сказал Кулеба.

Как пример он привел норвежскую модель сотрудничества с ЕС. При этом он подчеркнул – сейчас не тот момент, когда надо принимать решение об изменении модели.

СПРАВКА. Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), что позволяет ей пользоваться преимуществами европейского единого рынка. В 1994-м году граждане Норвегии не поддержали на референдуме идею вступления в ЕС.

По словам Кулебы, Украина и ЕС продолжат в ближайшие годы сотрудничать "в логике конструктивной неопределенности": хотя Брюссель и не может пообещать сейчас членства, правовая и экономическая модель Украины будет все больше соответствовать модели ЕС.

"И тогда мы подойдем к моменту, когда ЕС должен будет принять решение: что будет дальше с Украиной?" – подытожил министр.

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Марк Сировой
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ЕС евроинтеграция дмитрий кулеба европейский союз норвегия
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