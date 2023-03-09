Кулеба о ракетном ударе РФ: Варварство, военных целей не было. Путин пойдет под трибунал
09.03.2023, 12:08
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал варварством массированный ракетный удар РФ по Украине 9 марта. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, массированный удар России ракетами и беспилотниками привел к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры.
"Никакой военной цели, только российское варварство", — написал министр.
Кулеба убежден, что придет день, когда диктатор Владимир Путин и его соратники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне впервые нанесли подобный массированный удар ракетами разных типов.
- Россия ударила по Киеву ракетой Х-47 "Кинжал", остальные сбила ПВО — военная администрация.
- Залужный: РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.
- Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий.
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