UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о военной помощи: Оружие, как и деньги, любит тишину

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 12:59
Кулеба о военной помощи: Оружие, как и деньги, любит тишину - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинские дипломаты по всему миру ищут возможности для укрепления армии и отпора России, однако не могут рассказывать всех деталей. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Оружие, как и деньги, любят тишину. Поэтому дальнейших деталей раскрывать не буду. Хочу только заверить: везде в мире мы, дипломаты, мы ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит и сдерживает Россию от наступления", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что ключевым партнером в сфере обороны остаются США: в 2021-м Украина получила материально-технической помощи на 130 млн, в частности получила четыре катера типа Island, еще один готовится к передаче.

Также надежным другом и партнером Кулеба назвал Канаду. По его словам, она поставляет оборудование для разминирования, транспорт, медицинское и другое оборудование, автомобили Ford Ranger, Ford Transit.

Кроме того, важной является сотрудничество с Великобританией, отметил министр. В частности, 12 ноября было формализовано соглашение о развитии украинских ВМС, о котором договорились президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон.

Ряд других стран тоже сотрудничают с Украиной в военно-технической сфере по вопросам оружия и оборудования, добавил министр.  

Читайте также: В Сенате США призвали увеличить военную помощь Украине, в том числе летальным оружием

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие вторжение военная помощь дмитрий кулеба войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 