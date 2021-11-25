Кулеба о военной помощи: Оружие, как и деньги, любит тишину

Украинские дипломаты по всему миру ищут возможности для укрепления армии и отпора России, однако не могут рассказывать всех деталей. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Оружие, как и деньги, любят тишину. Поэтому дальнейших деталей раскрывать не буду. Хочу только заверить: везде в мире мы, дипломаты, мы ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит и сдерживает Россию от наступления", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что ключевым партнером в сфере обороны остаются США: в 2021-м Украина получила материально-технической помощи на 130 млн, в частности получила четыре катера типа Island, еще один готовится к передаче.

Также надежным другом и партнером Кулеба назвал Канаду. По его словам, она поставляет оборудование для разминирования, транспорт, медицинское и другое оборудование, автомобили Ford Ranger, Ford Transit.

Кроме того, важной является сотрудничество с Великобританией, отметил министр. В частности, 12 ноября было формализовано соглашение о развитии украинских ВМС, о котором договорились президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон.

Ряд других стран тоже сотрудничают с Украиной в военно-технической сфере по вопросам оружия и оборудования, добавил министр.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

23 ноября The Glone amd Mail сообщил, что Канада раздумывает над увеличением помощи Украине. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей.

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Марк Сировой

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