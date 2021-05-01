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Кулеба о встрече Зеленского с Путиным: Создаем ситуации, вынуждаем Россию реагировать

01.05.2021, 21:45
Кулеба о встрече Зеленского с Путиным: Создаем ситуации, вынуждаем Россию реагировать - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба положительно оценил факт возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, поскольку это говорит об активной позиции украинской стороны. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Мы уже год не отбиваемся от каких-то российских предложений, а навязываем, предлагаем самые различные опции, создаем ситуации, вынуждаем Россию реагировать. Раньше мы действовали более реактивно, а сейчас – проактивно", – подчеркнул министр.

По мнению Кулебы, сейчас Путин "вынужден искать, как правильно ответить" на инициативу президента Зеленского. 

Глава МИД заявил, что встречаться с президентом РФ нужно обязательно, так как именно он принимает решения, и встреча должна происходить либо в самой зоне конфликта, либо на нейтральной территории.

"Обратите внимание, когда президент Байден предложил Путину встретиться, то он тоже сказал: в нейтральной, третьей стране. Есть устоявшаяся международная практика. И мы должны на нее опираться. И тут России не нужно выдумывать какие-либо велосипеды", – отметил Кулеба.

Читайте также: Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится

Дарья Мостовая
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