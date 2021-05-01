Кулеба о встрече Зеленского с Путиным: Создаем ситуации, вынуждаем Россию реагировать
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба положительно оценил факт возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, поскольку это говорит об активной позиции украинской стороны. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
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"Мы уже год не отбиваемся от каких-то российских предложений, а навязываем, предлагаем самые различные опции, создаем ситуации, вынуждаем Россию реагировать. Раньше мы действовали более реактивно, а сейчас – проактивно", – подчеркнул министр.
По мнению Кулебы, сейчас Путин "вынужден искать, как правильно ответить" на инициативу президента Зеленского.
Глава МИД заявил, что встречаться с президентом РФ нужно обязательно, так как именно он принимает решения, и встреча должна происходить либо в самой зоне конфликта, либо на нейтральной территории.
"Обратите внимание, когда президент Байден предложил Путину встретиться, то он тоже сказал: в нейтральной, третьей стране. Есть устоявшаяся международная практика. И мы должны на нее опираться. И тут России не нужно выдумывать какие-либо велосипеды", – отметил Кулеба.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя, но о захваченных Россией Крыме и ОРДЛО говорить не намерен.
- Зеленский же заявил, что важно не место, а содержание встречи, и отказался от принуждения Москвы к переговорам с ее террористами на Донбассе.
- 28 апреля Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Ватикане.
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