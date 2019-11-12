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Кулеба об импичменте Трампа: Не нужно подливать масло в огонь

Кулеба об импичменте Трампа: Не нужно подливать масло в огонь - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
12.11.2019, 12:09

Вице-премьер убежден, что во время внутриполитического кризиса в США нужно быть осторожными в заявлениях

Украине сейчас нужно дождаться решения внутриполитического кризиса в США и "не подливать масла в огонь". Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Когда есть политический кризис, первое, что делает дипломат, чиновник или любой член правительства - становится более осторожным в своих решениях и заявлениях. Поэтому я уверен, что Украине сейчас нужно дождаться решения внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах", - сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли Украине ожидать президентских выборов в США, Кулеба сказал: "Не могу прогнозировать, как американский политикум и общество решат этот кризис. Нужно быть осторожными, вести себя очень сбалансировано и ждать завершения кризиса. Наша политика - не подливать масла в огонь".

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США Дональд Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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США дональд трамп импичмент дмитрий кулеба
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