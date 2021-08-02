Кулеба призвал Запад определить четкую дорожную карту по вступлению Украины в НАТО и ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал США и Евросоюз признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада, и определить четкую дорожную карту по вступлению страны в ЕС и НАТО. Также глава МИД заявил о неоценимом боевом опыте ВСУ в противостоянии армии РФ, которого нет ни у кого в Альянсе. Об этом сказано в статье Кулебы, опубликованной на сайте ведомства.
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По словам министра, Украина может принести значительную пользу для НАТО в вопросах региональной безопасности. Он подчеркнул, что США и европейским союзникам "в конце концов пора определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС".
"Вооруженные силы нашего государства имеют неоценимый боевой опыт противостояния российской армии со времени вторжения РФ в 2014 году. Ни одна из нынешних государств-членов НАТО не имеет такого опыта и знаний, которые он предоставляет", - заявил министр.
Кроме того, как утверждает Кулеба, конкурировать с Украиной в вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, а также противостоять тактикам РФ, тоже могут не многие страны.
Он также заявил, что Украина достигла значительного прогресса в вопросе реформ, хотя остается проблема коррупции. Тем не менее, по словам министра, усилия Украины могут быть напрасными без поддержки со стороны Евросоюза и НАТО. Он призвал ЕС и Альянс к "взаимным шагам" и общей работе, направленной на вступления Украины в обе организации.
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).
- Зеленский заявил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".
- Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса.
- Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в Альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия.
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