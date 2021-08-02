Кулеба призвал Запад определить четкую дорожную карту по вступлению Украины в НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал США и Евросоюз признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада, и определить четкую дорожную карту по вступлению страны в ЕС и НАТО. Также глава МИД заявил о неоценимом боевом опыте ВСУ в противостоянии армии РФ, которого нет ни у кого в Альянсе. Об этом сказано в статье Кулебы, опубликованной на сайте ведомства.

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По словам министра, Украина может принести значительную пользу для НАТО в вопросах региональной безопасности. Он подчеркнул, что США и европейским союзникам "в конце концов пора определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС".

"Вооруженные силы нашего государства имеют неоценимый боевой опыт противостояния российской армии со времени вторжения РФ в 2014 году. Ни одна из нынешних государств-членов НАТО не имеет такого опыта и знаний, которые он предоставляет", - заявил министр.

Кроме того, как утверждает Кулеба, конкурировать с Украиной в вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, а также противостоять тактикам РФ, тоже могут не многие страны.

Он также заявил, что Украина достигла значительного прогресса в вопросе реформ, хотя остается проблема коррупции. Тем не менее, по словам министра, усилия Украины могут быть напрасными без поддержки со стороны Евросоюза и НАТО. Он призвал ЕС и Альянс к "взаимным шагам" и общей работе, направленной на вступления Украины в обе организации.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

Зеленский заявил, что в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что для получения ПДЧ недостаточно только проведения необходимых реформ, потому что это также политическое решение членов альянса.

Кулеба призвал НАТО не объяснять отсутствие продвижения Украины к членству в Альянсе нехваткой реформ, если на самом деле причиной является Россия.

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Оксана Житнюк

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