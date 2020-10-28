Кулеба рассказал, зачем Зеленский спросил о Будапештском меморандуме

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что вопрос президента Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме нужен для разговора о гарантиях безопасности

Вопрос о Будапештском меморандуме из всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского, проведенного 25 октября, направлен на "вывод на новый уровень очень предметного разговора о гарантиях безопасности для Украины". Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Он не столько направлен на то, чтобы возродить Будапештский меморандум из пепла истории, сколько на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", – говорит Кулеба, объясняя, что речь идет о том, "как гарантии должны быть предоставлены, какие инструменты нужны".

При этом он заявил, что лучшая гарантия безопасности Украины – членство в НАТО, однако путь к нему еще займет некоторое время. Кулеба называет развитие военно-технического сотрудничества с Турцией и Великобританией примерами укрепления гарантий безопасности для Украины: "Не надо смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии – это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники".

25 октября около избирательных участков проходил опрос, анонсированный Зеленским. Люди могли ответить на пять, по мнению президента, важных вопросов о пожизненном заключении топ-коррупционеров, создании СЭЗ на Донбассе, сокращении числа депутатов, легализации медмарихуаны и Будапештском меморандуме.

По данным социологической группы Рейтинг, 78% украинцев, принявших участие в опросе Зеленского, поддержали "право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?".

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Владислав Сердюк

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