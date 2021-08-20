Кулеба: Украина – удивительное государство, никогда не готова, но справляется с вызовами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает Украину удивительным государством, которое никогда ни к чему не готово, но способно справляться с вызовами. Об этом он заявил в интервью НВ.

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Интервью было посвящено грядущему саммиту Крымской платформы, и журналист спросил, как Украина сейчас готова к деоккупации, есть ли у нее институциональная состоятельность.

"Украина – удивительное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом", – ответил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул: в каждом органе госвласти уже должен быть план действий не только для деоккупации Крыма, но и план того, что делать, когда деоккупация начнется.

"Такой план должен быть у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев. Даже если этот план будет ждать год, два, пять, десять. И в этом плане у нас очень много работы", – сказал министр.

По мнению Кулебы, за последний год Украина стала намного более подготовленной к деоккупации Крыма, чем была в течение прошлых семи лет. Появилась стратегия деоккупации, Минреинтеграции реализует ряд программ, создается Крымская платформа.

"То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым. А если мы вместе с вами создадим еще, условно, "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать", – объяснил он.

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Марк Сировой

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