Кулеба: Запад ставит отпор Кремлю, Украина тоже готова к любым сценариям

Украина находится в сильнейшей с 2014 года экономической, дипломатической, военной позиции и готова к любым сценариям, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Характеристику ситуации, которую он дал в эфире украинского телевидения, цитирует сайт МИД.

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Кулеба отметил, что благодаря работе дипломатов подготовлен "болезненный пакет санкций" как фактор, способный удержать Россию от дальнейшей агрессии.

Министр не считает чрезмерно оптимистичным утверждение, что Украина готова "к любому сценарию". "Именно этот вывод следует из данных, которые у меня есть", – заявил он.

Кулеба полагает большим успехом Украины интенсивные визиты в Киев иностранных топ-чиновников и мировых лидеров, которые продолжатся и на следующей неделе, включая приезд канцлера Германии.

Сегодня президент США Джо Байден в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным "ясно дал понять", что Соединенные Штаты и их союзники "отреагируют решительно" и "возложат на Россию быстрые и существенные издержки" в том случае, если Россия предпримет новое вторжение в Украину. Байден также подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы вести дипломатию при полной координации с их союзниками и партнерами, они в той же степени "готовы и к другим сценариям".

Вчера Украина направила в Россию запрос с требованием предоставить "детальные разъяснения по военной деятельности" у своих границ, согласно разделу III Венского документа. Москва должна ответить в течение 48 часов.

29 ноября 2021 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что планируемые совместно с Россией учения у границы Беларуси с Украиной направлены на "прикрытие" южных границ.

16 декабря Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.

11 января 2022-го около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной.

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Сергей Бережной

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