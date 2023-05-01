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Кулебу спросили, как повлияют выборы президента США на военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 23:19
Кулебу спросили, как повлияют выборы президента США на военную помощь Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, повлияет ли президентская кампания в США на военную помощь Украине – необходимо превращать риски в возможности. Об этом глава МИД сказал в эфире телемарафона.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, но неофициально президентская кампания уже фактически началась. Главу украинской дипломатии спросили, как эта ситуация повлияет на военную помощь США Украине.

"Я думаю, что тут работает неписанный закон любых выборов, любой политической системы. Действующему президенту нужны победы. А тем, кто претендует на место президента, нужны еще большие победы. Поэтому наша философия состоит в том, чтобы превращать любые риски в возможности", – сказал Кулеба.

Кулеба выразил благодарность президенту США Джо Байдену за то, что он уже сделал для Украины, и за то, что он планирует сделать.

"Но у нас в голове свои цели, своя политика. И цель тут одна – это победа, освобождение украинских территорий", – сказал глава украинской дипломатии.

Он заявил, что не ожидает каких-либо радикальных кризисов в украинско-американских отношениях в зависимости от результатов выборов в США.

  • 23 апреля 2023 года возможный кандидат от Республиканцев Рон Десантис назвал российского диктатора Путина военным преступником.
  • 4 апреля Дональд Трамп получил официальные обвинения, но сможет принять участие в выборах.
  • 25 апреля Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

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Наталія Медведєва
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