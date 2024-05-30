Латвия отвергает обсуждение отправки войск в Украину – МИД страны

Топ-дипломат подчеркнула, что ее страна не ограничивает применение оружия украинскими силами для ударов по целям на территории России

Байба Браже (Фото: EPA)

В Латвии пока отвергают дискуссии о возможной отправке войск в Украину. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Байба Браже в интервью Радио Свобода.

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"Я не спекулирую. Пока это не обсуждение", – ответила Браже на вопрос, при каких обстоятельствах ее страна могла бы рассмотреть возможность этого шага.

Она одновременно подчеркнула, что ее страна не ограничивает применение ее оружия украинскими силами для ударов по целям на территории России, ссылаясь на право на самооборону по уставу ООН, который для Украины включает также законные военные объекты на территории России.

"И мы это четко видим в ситуации в Харьковской области, когда российские войска настолько группировались на российской территории вблизи украинской границы. Уже буквально поздно предотвратить эту атаку. Поэтому, что касается нас, мы поддерживаем право Украины использовать оружие против законных военных целей на территории России", – заявила Браже.

В то же время топ-дипломат отвергла опасения, что Харьков якобы может упасть под натиском российских сил.

30 мая стало известно, что Дания также не против использования Силами обороны истребителей F-16 против военных целей на территории России, а глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны иметь возможность использовать западное оружие для поражения военных объектов России и это "кристально чистое право" государства.

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27 мая главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснения: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

30 мая издание Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников среди дипломатов написало, что Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

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