Латвія відкидає обговорення відправлення військ в Україну – МЗС країни

Топдипломатка наголосила, що її країна не обмежує застосування зброї українськими силами для ударів по цілях на території Росії

Байба Браже (Фото: EPA)

У Латвії наразі відкидають дискусії щодо можливого відправлення військ до України. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ країни Байба Браже в інтерв’ю Радіо Свобода.

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"Я не спекулюю. Наразі це не обговорення", – відповіла Браже на питання, за яких обставин її країна могла б розглянути можливість цього кроку.

Вона водночас наголосила, що її країна не обмежує застосування її зброї українськими силами для ударів по цілях на території Росії, посилаючись на право на самооборону за статутом ООН, який для України включає також законні військові об’єкти на території Росії.

"І ми це чітко бачимо в ситуації на Харківщині, коли російські війська настільки групувалися на російській території поблизу українського кордону. Вже буквально пізно запобігти цій атаці. Тому, що стосується нас, ми підтримуємо право України використовувати зброю проти законних військових цілей на території Росії", – заявила Браже.

Водночас топдипломатка відкинула побоювання, що Харків нібито може впасти під натиском російських сил.

30 травня стало відомо, що Данія також не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 проти військових цілей на території Росії, а очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Збройні Сили України повинні мати можливість використовувати західну зброю для ураження військових об'єктів у Росії і це є "кристально чистим правом" держави.

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27 травня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, щодо якого ведеться робота.

Українське оборонне відомство того ж вечора опублікувало роз'яснення: наразі досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

30 травня видання Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників серед дипломатів написало, що Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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