Le Monde: Над Украиной достаточно 120 самолетов союзников, чтобы сбивать дроны и ракеты РФ
Для реализации инициативы "Небесный щит" над Украиной достаточно 120 самолетов союзников. Об этом рассказала группа военных экспертов и представителей гражданского общества в статье в Le Monde.
По словам экспертов, такая инициатива позволила бы европейской коалиции сбивать российские ракеты и дроны на западе Украины, одновременно защищая критическую инфраструктуру и население, в том числе и в Европе.
"Защита западной территории Украины позволит украинской армии сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить деятельность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине. Россия будет более склонна к переговорам о прекращении огня", – считают эксперты.
Отмечается, что инициативу "Небесный щит" задумала неправительственная организация "Цена свободы". Ее поддержали несколько сотен европейских и американских политических деятелей и высокопоставленных чиновников.
"Европа не может полагаться на оборонительную стратегию, заключающуюся в сбивании беспилотных летательных аппаратов над ее территорией. Ожидание, пока российские ракеты нарушат наши границы, равнозначно передаче инициативы противнику. Крайне важно защищать Украину и ее гражданское население, перехватывая угрозы в украинском воздушном пространстве, прежде чем они достигнут европейских границ", – пишут эксперты.
- 13 сентября в Польше начался операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов по стране за три дня до этого. Другие партнеры по Альянсу также обещали оказать военную помощь Варшаве.
- На следующий день президент Польши Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.
