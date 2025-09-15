Le Monde: Над Украиной достаточно 120 самолетов союзников, чтобы сбивать дроны и ракеты РФ

Речь идет об инициативе "Небесный щит", которая бы позволила европейской коалиции сбивать ракеты и дроны на территории Украины

Истребитель F-16 (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Для реализации инициативы "Небесный щит" над Украиной достаточно 120 самолетов союзников. Об этом рассказала группа военных экспертов и представителей гражданского общества в статье в Le Monde.

По словам экспертов, такая инициатива позволила бы европейской коалиции сбивать российские ракеты и дроны на западе Украины, одновременно защищая критическую инфраструктуру и население, в том числе и в Европе.

"Защита западной территории Украины позволит украинской армии сосредоточиться на восточном фронте, поможет обеспечить деятельность экономики страны и ее ядерной безопасности, повысит моральный дух и будет способствовать росту производства оборонной продукции в Украине. Россия будет более склонна к переговорам о прекращении огня", – считают эксперты.

Отмечается, что инициативу "Небесный щит" задумала неправительственная организация "Цена свободы". Ее поддержали несколько сотен европейских и американских политических деятелей и высокопоставленных чиновников.

"Европа не может полагаться на оборонительную стратегию, заключающуюся в сбивании беспилотных летательных аппаратов над ее территорией. Ожидание, пока российские ракеты нарушат наши границы, равнозначно передаче инициативы противнику. Крайне важно защищать Украину и ее гражданское население, перехватывая угрозы в украинском воздушном пространстве, прежде чем они достигнут европейских границ", – пишут эксперты.