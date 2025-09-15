Le Monde: Над Україною достатньо 120 літаків союзників, щоб збивати російські дрони та ракети
Для реалізації ініціативи "Небесний щит" над Україною достатньо 120 літаків союзників. Про це розповіла група військових експертів та представників громадянського суспільства у статті в Le Monde.
За словами експертів, така ініціатива дозволила б європейській коаліції збивати російські ракети та дрони на заході України, одночасно захищаючи критичну інфраструктуру та населення, у тому числі й у Європі.
"Захист західної території України дасть змогу українській армії зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити діяльність економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні. Росія буде більш схильна до переговорів про припинення вогню", – вважають експерти.
Зазначається, що ініціативу "Небесний щит" задумала неурядова організація "Ціна свободи". ЇЇ підтримали кілька сотень європейських та американських політичних діячів і високопосадовців.
"Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає у збиванні безпілотних літальних апаратів над її територією. Очікування, поки російські ракети порушать наші кордони, рівнозначно передачі ініціативи супротивнику. Вкрай важливо захищати Україну та її цивільне населення, перехоплюючи загрози в українському повітряному просторі, перш ніж вони досягнуть європейських кордонів", – пишуть експерти.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів по країні за три дні до цього. Інші партнери по Альянсу також обіцяли надати військову допомогу Варшаві.
- Наступного дня президент Польщі Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.
