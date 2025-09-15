Le Monde: Над Україною достатньо 120 літаків союзників, щоб збивати російські дрони та ракети

Мова йде про ініціативу "Небесний щит", яка б дозволила європейській коаліції збивати ракети та дрони на території України

Винищувач F-16 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Для реалізації ініціативи "Небесний щит" над Україною достатньо 120 літаків союзників. Про це розповіла група військових експертів та представників громадянського суспільства у статті в Le Monde.

За словами експертів, така ініціатива дозволила б європейській коаліції збивати російські ракети та дрони на заході України, одночасно захищаючи критичну інфраструктуру та населення, у тому числі й у Європі.

"Захист західної території України дасть змогу українській армії зосередитися на східному фронті, допоможе забезпечити діяльність економіки країни та її ядерної безпеки, підвищить моральний дух та сприятиме зростанню виробництва оборонної продукції в Україні. Росія буде більш схильна до переговорів про припинення вогню", – вважають експерти.

Зазначається, що ініціативу "Небесний щит" задумала неурядова організація "Ціна свободи". ЇЇ підтримали кілька сотень європейських та американських політичних діячів і високопосадовців.

"Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає у збиванні безпілотних літальних апаратів над її територією. Очікування, поки російські ракети порушать наші кордони, рівнозначно передачі ініціативи супротивнику. Вкрай важливо захищати Україну та її цивільне населення, перехоплюючи загрози в українському повітряному просторі, перш ніж вони досягнуть європейських кордонів", – пишуть експерти.