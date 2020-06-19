Лидеры ЕС решили продлить секторальные санкции против РФ – Кулеба

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Лидеры Европейского Союза приняли политическое решение о продлении секторальных санкций против России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам дипломата, санкции посылают четкий сингал: Россия должна выполнить Минские соглашения в полном объеме.

СПРАВКА. Секторальные санкции вводятся в сферах финансов, энергетики, обороны и поставок товаров двойного назначения (товары, которые могут быть использованы, как в гражданских, так и в военных целях). Нынешний пакет секторальных санкций действует до 31 июля. Их действие должно продлеваться каждые шесть месяцев. В целом санкции ЕС против агрессии РФ в Украине состоят из трех составляющих: - направленные на специфические сектора российской экономики (секторальные); - за оккупацию Крыма и Севастополя; - индивидуальные: против некоторых физических и юридических лиц РФ.

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