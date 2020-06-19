Лидеры ЕС решили продлить секторальные санкции против РФ – Кулеба

Лидеры Европейского Союза приняли политическое решение о продлении секторальных санкций против России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам дипломата, санкции посылают четкий сингал: Россия должна выполнить Минские соглашения в полном объеме.
СПРАВКА. Секторальные санкции вводятся в сферах финансов, энергетики, обороны и поставок товаров двойного назначения (товары, которые могут быть использованы, как в гражданских, так и в военных целях).
Нынешний пакет секторальных санкций действует до 31 июля. Их действие должно продлеваться каждые шесть месяцев.
В целом санкции ЕС против агрессии РФ в Украине состоят из трех составляющих:
- направленные на специфические сектора российской экономики (секторальные);
- за оккупацию Крыма и Севастополя;
- индивидуальные: против некоторых физических и юридических лиц РФ.
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