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Лидеры ЕС решили продлить секторальные санкции против РФ – Кулеба

Лидеры ЕС решили продлить секторальные санкции против РФ – Кулеба - Фото
Фото: depositphotos.com
19.06.2020, 16:21

По словам главы МИД Кулебы, секторальные санкции ЕС направлены на то, чтобы Россия выполняла Минские соглашения

Лидеры Европейского Союза приняли политическое решение о продлении секторальных санкций против России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам дипломата, санкции посылают четкий сингал: Россия должна выполнить Минские соглашения в полном объеме.

СПРАВКА. Секторальные санкции вводятся в сферах финансов, энергетики, обороны и поставок товаров двойного назначения (товары, которые могут быть использованы, как в гражданских, так и в военных целях).

Нынешний пакет секторальных санкций действует до 31 июля. Их действие должно продлеваться каждые шесть месяцев.

В целом санкции ЕС против агрессии РФ в Украине состоят из трех составляющих:

- направленные на специфические сектора российской экономики (секторальные);

- за оккупацию Крыма и Севастополя;

- индивидуальные: против некоторых физических и юридических лиц РФ.

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Марк Сировой
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