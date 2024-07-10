Литва дает 1 млн евро на восстановление Охматдета и других медучреждений, обстрелянных РФ

Фото: МОЗ

Литва выделила 1 млн евро на восстановление детской больницы "Охматдет" и других медицинских учреждений, по которым Россия нанесла удары. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

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"Правительство только выделило 1 млн евро в поддержку восстановления детской больницы Охматдет в Киеве и других медицинских учреждений, жестоко и намеренно обстрелянных Россией", – написала она.

По словам Шимоните, единственным способом остановить террористическое государство является усиление поддержки украинской победы.

Премьер назвала единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины – заставить РФ заплатить.

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в Охматдете, президент Зеленский сообщил, что также будут дополнительные 300 млн грн. Тайвань пожертвовал Охматдету $200 000. К сбору средств присоединились частные украинские и международные компании.

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