Литва виділила 1 млн євро на відновлення Охматдиту та інших медзакладів, обстріляних Росією
Фото: МОЗ

Литва виділила 1 млн євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" та інших медичних закладів, по яких Росія завдала ударів. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні Охматдит у Києві та інших медичних закладів, жорстоко та навмисно обстріляних Росією", – написала вона.

За словами Шимоніте, єдиним способом зупинити терористичну державу є посилення підтримки української перемоги.

Прем'єрка назвала єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України – змусити РФ заплатити.

Читайте також: Аналітики Bellingcat підтвердили, що Росія вдарила по Охматдиту ракетою Х-101

Читайте також: LIGA.net переказала 250 000 грн на допомогу лікарні Охматдит

війналитвадопомогаОхматдит