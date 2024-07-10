Литва виділила 1 млн євро на відновлення Охматдиту та інших медзакладів, обстріляних Росією

Фото: МОЗ

Литва виділила 1 млн євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" та інших медичних закладів, по яких Росія завдала ударів. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте.

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"Уряд щойно виділив 1 млн євро на підтримку відновлення дитячої лікарні Охматдит у Києві та інших медичних закладів, жорстоко та навмисно обстріляних Росією", – написала вона.

За словами Шимоніте, єдиним способом зупинити терористичну державу є посилення підтримки української перемоги.

Прем'єрка назвала єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України – змусити РФ заплатити.

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Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

Кабмін виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті, президент Зеленський повідомив, що також будуть додаткові 300 млн грн. Тайвань пожертвував Охматдиту $200 000. До збору коштів долучилися приватні українські та міжнародні компанії.

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