Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 17:44

"Лучше отстаньте". Гендиректор 1+1 ответил Порошенко

"Лучше отстаньте". Гендиректор 1+1 ответил Порошенко - Фото
Александр Ткаченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Ткаченко ответил президенту о "запуганных журналистах" канала и пригрозил судом

Реклама
Реклама

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что не нужно "жалеть" якобы "запуганных журналистов", а лучше "отстать". Об этом он написал в своем Facebook.

Он добавил, что намерен подать в суд на президента, если тот не докажет свои слова о запугивании сотрудников канала.

Реклама

"…собираюсь подать против вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", - написал он.

Ткаченко также утверждает, что Порошенко "давно неравнодушен" к ТК и просил поддержать его на выборах в 2014-м, а потом "разными способами пытался получить контроль над каналом – преимущественно, методами шантажа и давления".

Обращение Ткаченко написано, как сам он поясняет, в связи с высказыванием президента о "запуганных журналистах" канала.

25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента.  

Группа 1+1 медиа заявила в ответ, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.

27 марта в штабе Порошенко сообщили, что иск против канала не будет содержать материальных претензий, он каснется только требования опровергнуть распространенную неправдивую информацию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, 1+1, александр ткаченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 