"Лучше отстаньте". Гендиректор 1+1 ответил Порошенко

Александр Ткаченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что не нужно "жалеть" якобы "запуганных журналистов", а лучше "отстать". Об этом он написал в своем Facebook.

Он добавил, что намерен подать в суд на президента, если тот не докажет свои слова о запугивании сотрудников канала.

Реклама

"…собираюсь подать против вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", - написал он.

Ткаченко также утверждает, что Порошенко "давно неравнодушен" к ТК и просил поддержать его на выборах в 2014-м, а потом "разными способами пытался получить контроль над каналом – преимущественно, методами шантажа и давления".

Обращение Ткаченко написано, как сам он поясняет, в связи с высказыванием президента о "запуганных журналистах" канала.

25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента.

Группа 1+1 медиа заявила в ответ, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.

27 марта в штабе Порошенко сообщили, что иск против канала не будет содержать материальных претензий, он каснется только требования опровергнуть распространенную неправдивую информацию.