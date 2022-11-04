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Лукашенко "не собирается" воевать в Украине. Генштаб: Угроза возможна через два-три месяца

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04.11.2022, 14:54
Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не собирается отправлять армию РБ воевать против Украины. Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси возможна через два-три месяца. 

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По его словам, он "тысячу двести раз говорил", что не собирается посылать военных в Украину. 

"Сегодня кричат: Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих. Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", — сказал диктатор.

Он отметил, что беларусам в Украине "делать нечего". 

"И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", — заявил Лукашенко. 

По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.

На сегодняшний день на территории Беларуси осуществляется перемещение мобилизованных военнослужащих РФ. Для подготовки ударной группировки необходимо провести подготовку этих военных, их слаживание в составе подразделений, определить задачи. 

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории Беларуси (и РФ) российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, несмотря на заверения Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары (которые происходят и сейчас). С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и изгнали с украинского севера. Были отдельные сообщения, что переодетые беларуские военные якобы также участвовали во вторжении, но официального подтверждения этих данных нет. 
  • Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне, ранее заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.

Читайте также: В Раде заявили, что Украине стоит разорвать дипотношения с Беларусью: Вопрос назрел

Дмитро Гриниченко
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Украина война беларусь александр лукашенко
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