Лукашенко "не собирается" воевать в Украине. Генштаб: Угроза возможна через два-три месяца
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не собирается отправлять армию РБ воевать против Украины. Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси возможна через два-три месяца.
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По его словам, он "тысячу двести раз говорил", что не собирается посылать военных в Украину.
"Сегодня кричат: Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих. Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", — сказал диктатор.
Он отметил, что беларусам в Украине "делать нечего".
"И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", — заявил Лукашенко.
По оценке Генштаба, на формирование ударных подразделений на территории Беларуси для попытки нового наступления российским оккупантам понадобится два-три месяца.
На сегодняшний день на территории Беларуси осуществляется перемещение мобилизованных военнослужащих РФ. Для подготовки ударной группировки необходимо провести подготовку этих военных, их слаживание в составе подразделений, определить задачи.
- Лукашенко будет уничтожен вместе с Украиной, если России удастся победить в войне, ранее заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох.
- Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы намерена атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.
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