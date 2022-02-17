Лукашенко заявил, что они с Путиным вместе решат, признавать ли террористов на Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос "признания" оккупированных террористами районов Донбасса президент России Владимир Путин будет обсуждать вместе с ним и это будет "совместное решение". Об этом сообщает беларуское госСМИ БелТА.

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"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", – уверяет Лукашенко.

На фоне обострения ситуации на Донбассе беларуского диктатора спросили, готова ли будет Беларусь "оказать военную поддержку России", если она решит "прийти на помощь" террористам.

"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове – и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", – заявил Лукашенко.

Он также считает, что Путин, развязавший войну на Донбассе, мог бы "помочь" в завершении этой войны. Беларуский диктатор раскритиковал украинские власти за нежелание принимать такую "помощь".

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Оксана Житнюк

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