Лукашенко заявил, что они с Путиным вместе решат, признавать ли террористов на Донбассе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос "признания" оккупированных террористами районов Донбасса президент России Владимир Путин будет обсуждать вместе с ним и это будет "совместное решение". Об этом сообщает беларуское госСМИ БелТА.
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"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", – уверяет Лукашенко.
На фоне обострения ситуации на Донбассе беларуского диктатора спросили, готова ли будет Беларусь "оказать военную поддержку России", если она решит "прийти на помощь" террористам.
"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове – и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", – заявил Лукашенко.
Он также считает, что Путин, развязавший войну на Донбассе, мог бы "помочь" в завершении этой войны. Беларуский диктатор раскритиковал украинские власти за нежелание принимать такую "помощь".
- 15 февраля 2022-го нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина "не признавать независимость" оккупированных районов Донбасса.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин "принял к сведению" обращение депутатов, но такое признание не коррелирует с минскими договоренностями.
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