Львовская область. Россияне ударили "шахедами" по объекту инфраструктуры, три прилета
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 объект инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, около 04:00 три беспилотника прилетели по инфраструктуре. 

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. 

Есть незначительные разрушения, пострадавших и погибших нет.

Система жизнеобеспечения области также не повреждена. 

Ранее в командовании Воздушных сил заявили, что россияне ночью запустили 17 "шахедов" и шесть ракет С-300, противовоздушная оборона сбила 10 БПЛА. 

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