Львовская область. Россияне ударили "шахедами" по объекту инфраструктуры, три прилета

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 объект инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, около 04:00 три беспилотника прилетели по инфраструктуре.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Есть незначительные разрушения, пострадавших и погибших нет.

Система жизнеобеспечения области также не повреждена.

Ранее в командовании Воздушных сил заявили, что россияне ночью запустили 17 "шахедов" и шесть ракет С-300, противовоздушная оборона сбила 10 БПЛА.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистикой по Днепру.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Замглавы ОВА Тюрин сообщал, что очередные атаки на область обошлись без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

4 декабря в Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов.

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