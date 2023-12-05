Львівська область. Росіяни вдарили "шахедами" по об'єкту інфраструктури, три прильоти

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 об'єкт інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, близько 04:00 три безпілотники прилетіли по інфраструктурі.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Є незначні руйнування, постраждалих і загиблих немає.

Система життєзабезпечення області також не пошкоджена.

Раніше у командуванні Повітряних сил заявили, що росіяни вночі запустили 17 "шахедів" і шість ракет С-300, протиповітряна оборона збила 10 БПЛА.

У ніч на 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.

У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" і ракетою X-59.

У ніч на 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлися без постраждалих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.

4 грудня у Кривому Розі по обіді пролунали звуки вибухів.

Дивіться також: РФ вдарила по Новогродівці. З-під завалів дістали тіло дитини, батьків не знайшли – відео