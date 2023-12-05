Львівська область. Росіяни вдарили "шахедами" по об'єкту інфраструктури, три прильоти
Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 об'єкт інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
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За його словами, близько 04:00 три безпілотники прилетіли по інфраструктурі.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Є незначні руйнування, постраждалих і загиблих немає.
Система життєзабезпечення області також не пошкоджена.
Раніше у командуванні Повітряних сил заявили, що росіяни вночі запустили 17 "шахедів" і шість ракет С-300, протиповітряна оборона збила 10 БПЛА.
- У ніч на 2 грудня 2023 року Росія атакувала Україну 11 "шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Вдень вдарила балістикою по Дніпру.
- У ніч проти 1 грудня – 25 "шахедами" і ракетою X-59.
- У ніч на 3 та 4 грудня росіяни також атакували дронами Старокостянтинів. Заступник голови ОВА Тюрін повідомляв, що чергові атаки на область обійшлися без постраждалих і пошкоджень об'єктів інфраструктури.
- 4 грудня у Кривому Розі по обіді пролунали звуки вибухів.
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