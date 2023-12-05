Львівська область. Росіяни вдарили "шахедами" по об'єкту інфраструктури, три прильоти
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 об'єкт інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, близько 04:00 три безпілотники прилетіли по інфраструктурі.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Є незначні руйнування, постраждалих і загиблих немає.

Система життєзабезпечення області також не пошкоджена.

Раніше у командуванні Повітряних сил заявили, що росіяни вночі запустили 17 "шахедів" і шість ракет С-300, протиповітряна оборона збила 10 БПЛА.

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