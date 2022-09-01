МАГАТЭ у линии фронта: Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад
Инспекционная миссия Международного агентства ООН по атомной энергетике, которая направляется из Киева на временно оккупированную Запорожскую АЭС, остановилась примерно в 20 км от линии фронта из-за "активизации военных действий". Об этом сообщает The Guardian со слов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
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Гросси, который лично возглавляет миссию МАГАТЭ, сказал журналистам, что в запланированной зоне пересечения линии фронта были "активизированы военные действия, в том числе сегодня утром, вплоть до недавнего времени, несколько минут назад".
Глава МАГАТЭ также заявил, что "взвешивая все "за" и "против" и зайдя так далеко, мы не собираемся останавливаться".
Дополнено. Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара, сообщает Інтерфакс-Україна. Корреспондент агентства пишет, что во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.
- Сегодня, 1 сентября, на ЗАЭС должна прибыть миссия МАГАТЭ, перед которой стоят три задачи.
- Утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могут продолжать движение по соображениям безопасности, заявляли местные власти.
- Россия обстрелом согласованного маршрута миссии МАГАТЭ нарушила обязательства и показала, что она на самом деле не заинтересована в инспекции оккупированной Запорожской АЭС, заявили в МИД и Офисе президента.
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