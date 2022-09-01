МАГАТЭ у линии фронта: Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад

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Инспекционная миссия Международного агентства ООН по атомной энергетике, которая направляется из Киева на временно оккупированную Запорожскую АЭС, остановилась примерно в 20 км от линии фронта из-за "активизации военных действий". Об этом сообщает The Guardian со слов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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Гросси, который лично возглавляет миссию МАГАТЭ, сказал журналистам, что в запланированной зоне пересечения линии фронта были "активизированы военные действия, в том числе сегодня утром, вплоть до недавнего времени, несколько минут назад".

Глава МАГАТЭ также заявил, что "взвешивая все "за" и "против" и зайдя так далеко, мы не собираемся останавливаться".

Дополнено. Миссия МАГАТЭ проехала в "серую зону" в направлении Энергодара, сообщает Інтерфакс-Україна. Корреспондент агентства пишет, что во время проезда миссии были слышны выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

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Сергій Бережной

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