Мажоритарщики начали раздавать избирателям сахар и лекарства: КИУ

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет избирателей Украины заявляет, что предполагаемые кандидаты в нардепы начали избирательную кампанию, раздавая на мажоритарных округах от имени благотворительных фондов сахар, лекарства и подписывая своими именами построенные детские площадки. Об этом говорится в Facebook организации.

"КИУ сообщает о массовой раздаче гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов", - сказали в организации, отметив, что они активизировались в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях.

В этом замечена партия Наш край и нардепы Борислав Розенблат, Сергей Пашинский, Сергей Шахов, Артем Витко и Геннадий Чекита. Последний, по данным местных СМИ, раздавал пенсионерам вместе со своей фотографией "валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь".

Отмечается, что такие действия юридически не является подкупом, поскольку политики официально не зарегистрированы кандидатами в нардепы.

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента ответили крылатым выражением. Тимошенко предостерегла, что Зеленский может получить безраздельную власть над парламентом.