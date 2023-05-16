Макрон: Франция передаст Украине новые ракеты, дальность которых поможет в наступлении

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине новые ракеты, дальность которых "позволяет сопротивляться". Об этом он сообщил в интервью каналу TF1 Info.

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По его словам, Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь, включая бронетехнику, колесные танки AMX-10 и боеприпасы.

"Мы доставим другие боеприпасы и ракеты, дальность которых позволяет Украине сопротивляться и возглавить контрнаступление", — сказал Макрон.

Он отметил, что речь не идет о вооружении, которое может "достигнуть России".

Французский лидер подчеркнул, что успех наступления Вооруженных Сил Украины необходим для обеспечения "прочного и справедливого мира".

Тип новых ракет, которые Париж передаст Украине, Макрон называть отказался.

11 мая 2023 года телеканал CNN сообщил, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В тот же день британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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