Макрон – Путину: Франция хочет более доверительных отношений ЕС с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы у Европейского Союза и России были более доверительные отношения. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

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Как отмечается, лидеры говорили о необходимости расширения структурного диалога о стратегической стабильности Европы.

"Президент (Макрон, – ред.) напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что президенты обсуждали вопрос Украины. Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата, который должен позволить Украине и России прекратить конфликт и найти "устойчивые решения".

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Марк Сировой

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