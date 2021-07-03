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Макрон – Путину: Франция хочет более доверительных отношений ЕС с Россией

03.07.2021, 13:45
Макрон – Путину: Франция хочет более доверительных отношений ЕС с Россией - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы у Европейского Союза и России были более доверительные отношения. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

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Как отмечается, лидеры говорили о необходимости расширения структурного диалога о стратегической стабильности Европы.

"Президент (Макрон, – ред.) напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что президенты обсуждали вопрос Украины. Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата, который должен позволить Украине и России прекратить конфликт и найти "устойчивые решения".

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Марк Сировой
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владимир путин эмманюэль макрон ЕС европейский союз
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