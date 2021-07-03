Макрон – Путину: Франция хочет более доверительных отношений ЕС с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы у Европейского Союза и России были более доверительные отношения. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.
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Как отмечается, лидеры говорили о необходимости расширения структурного диалога о стратегической стабильности Европы.
"Президент (Макрон, – ред.) напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что президенты обсуждали вопрос Украины. Макрон напомнил Путину об актуальности нормандского формата, который должен позволить Украине и России прекратить конфликт и найти "устойчивые решения".
- 23 июня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон предложили рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Ряд стран ЕС, в частности Польша, страны Балтии и Нидерланды, выступили против этой инициативы. Однако Италия и Австрия поддержали идею о проведении саммита ЕС с Путиным.
- После протестов стран восточного фланга ЕС лидеры блока отказались от идеи пригласить Путина в Брюссель.
- Однако 28 июня Меркель продолжила отстаивать идею саммита с Путиным, заявив, что первый шаг уже якобы сделан – ЕС изучает возможные форматы прямого диалога с президентом РФ.
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