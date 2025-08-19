Макрон: Следующие 15 дней будут важными для определения гарантий безопасности Украины

Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности для Украины после переговоров в Белом доме. Об этом он сказал в интервью телеканалу LCI, передаёт Politico.

"Есть вся работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", – сказал Макрон.

Что именно будут предусматривать гарантии безопасности Макрон не уточнял, однако он заявил, что "британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а успокаивающие операции в воздухе, на море и на суше".