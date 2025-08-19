Макрон: Следующие 15 дней будут важными для определения гарантий безопасности Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности для Украины после переговоров в Белом доме. Об этом он сказал в интервью телеканалу LCI, передаёт Politico.
"Есть вся работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критически важны для нас, чтобы завершить работу с американцами и придать этим гарантиям безопасности содержание", – сказал Макрон.
Что именно будут предусматривать гарантии безопасности Макрон не уточнял, однако он заявил, что "британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а успокаивающие операции в воздухе, на море и на суше".
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате 5 статьи НАТО.
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
- Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности.
