Макрон: Наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки для України після переговорів у Білому домі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу LCI, передає Politico.
"Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", – сказав Макрон.
Що саме передбачатимуть гарантії безпеки Макрон не уточнював, проте він заявив що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші".
- 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Під час зустрічі Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України в форматі 5 статті НАТО.
- Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
- Зеленський після зустрічі в Білому домі заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
