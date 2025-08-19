Макрон: Наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України

За словами глави Франції, наступні два тижні є важливими, щоб надати гарантіям безпеки України змісту

Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть "критичними" для визначення гарантій безпеки для України після переговорів у Білому домі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу LCI, передає Politico.

"Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", – сказав Макрон.

Що саме передбачатимуть гарантії безпеки Макрон не уточнював, проте він заявив що "британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші".