Макрон строит стратегическую перспективу для Европы, нужно поражение Путина — Зеленский
Президент Владимир Зеленский похвалил лидерство президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе помощи Украине. Об этом он сообщил в вечернем обращении.
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По его словам, Украина ценит то, как Макрон "нарабатывает стратегическую перспективу для Европы".
Он отметил, что реальная и стабильная безопасность на континенте возможна только через поражение России и диктатора Владимира Путина в войне против Украины.
Ранее Макрон заявил, что между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем нет разногласий в вопросе помощи Украине.
- С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения зарубежных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.
- Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.
- Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.
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