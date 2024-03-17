Макрон строит стратегическую перспективу для Европы, нужно поражение Путина — Зеленский

Зеленский заявил, что Франция начала демонстрировать лидерство в Европе

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский похвалил лидерство президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе помощи Украине. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

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По его словам, Украина ценит то, как Макрон "нарабатывает стратегическую перспективу для Европы".

Он отметил, что реальная и стабильная безопасность на континенте возможна только через поражение России и диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Ранее Макрон заявил, что между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем нет разногласий в вопросе помощи Украине.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения зарубежных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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