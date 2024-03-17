Макрон будує стратегічну перспективу для Європи, потрібна поразка Путіна — Зеленський

Зеленський заявив, що Франція почала демонструвати лідерство у Європі

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський похвалив лідерство президента Франції Емманюеля Макрона у питанні допомоги Україні. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

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За його словами, Україна цінує те, як Макрон "напрацьовує стратегічну перспективу для Європи".

Він зазначив, що реальна та стабільна безпека на континенті можлива лише через поразку Росії та диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

Раніше Макрон заявив, що між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем немає розбіжностей у питанні допомоги Україні.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування закордонних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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