Макрон: Украина не может согласиться на перемирие, пока Россия атакует столицу

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA / SARAH MEYSSONNIER)

Нельзя ожидать, что Украина согласится на прекращение огня, пока столица подвергается бомбардировкам. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита на Мадагаскар, передает Le Monde.

Он также выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин "наконец прекратит лгать" о том, что хочет мира, при этом продолжая бомбардировки Украины.

"Позиция Франции постоянна, она не изменится. Мы за суверенитет народов и территориальную целостность. По Украине мы ждем только одного ответа: согласен ли Путин на безоговорочное прекращение огня", – заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что США, которые столкнулись с трудностями в прекращении боевых действий, должны направить свой гнев только на одного человека – Путина.

Также французский лидер заявил, что вопрос признания оккупированного Крыма российским сейчас не стоит, так как он "сталкивает" Вашингтон и Киев в поисках мирного решения.

По словам Макрона, заявление президента США Дональда Трампа о том, что эта территория уже "потеряна", описывало якобы фактическую ситуацию.

"Означает ли это, что мы должны освободить [Россию] от обязанностей? Нет", – подчеркнул он.