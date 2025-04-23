У Макрона заявили, что требуют территориальной целостности Украины в любых переговорах

Заявление прозвучало после слов вице-президента США о территориальных уступках Киева и Москвы

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Европа требует территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении. Об этом заявили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Le Monde.

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"Уважение территориальной целостности и европейского призвания Украины является настоятельным требованием европейцев", – сказано в заявлении Елисейского дворца.

Отмечается, что на фоне переговоров об окончании полномасштабной войны России против Украины в Лондоне целью Европы остается выработать общий подход, который США могли бы представить россиянам.

Заявления Франции прозвучало после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "территориальных обменах" между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения.

"Нужны будут определенные территориальные обмены", – сказал он.