У Макрона заявили, что требуют территориальной целостности Украины в любых переговорах
Европа требует территориальной целостности Украины в любом мирном соглашении. Об этом заявили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Le Monde.
"Уважение территориальной целостности и европейского призвания Украины является настоятельным требованием европейцев", – сказано в заявлении Елисейского дворца.
Отмечается, что на фоне переговоров об окончании полномасштабной войны России против Украины в Лондоне целью Европы остается выработать общий подход, который США могли бы представить россиянам.
Заявления Франции прозвучало после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "территориальных обменах" между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения.
"Нужны будут определенные территориальные обмены", – сказал он.
- 19 апреля Bloomberg писал, что США рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом в рамках мирного соглашения.
- 22 апреля Зеленський заявил, что Украина на официальном уровне не получала сигналов от США о признании Крыма российским – это чьи-то идеи и предложения. Он отметил, что юридически Украина не признает оккупацию полуострова.
- Глава евродипломатии Каллас заявляла, что рассматривать признание Крыма российским – ошибка и Еросоюз этого не сделает.
- 23 апреля министр экономики Свириденко сообщила, что Украина готова к переговорам, но не капитуляции. И признавать оккупацию Крыма Россией Киев и украинцы не готовы.