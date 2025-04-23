У Макрона заявили, що вимагають територіальної цілісності України у будь-яких переговорах

Заява прозвучала після слів віце-президента США про територіальні поступки Києва та Москви

Емманюель Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Європа вимагає територіальної цілісності України у будь-якій мирній угоді. Про це заявили в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляє Le Monde.

"Повага до територіальної цілісності та європейського покликання України є нагальною вимогою європейців", – сказано у заяві Єлисейського палацу.

Зазначається, що на тлі переговорів про закінчення повномасштабної війни Росії проти України в Лондоні метою Європи залишається виробити спільний підхід, який США могли б представити росіянам.

Заяви Франції пролунали після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про "територіальні обміни" між Україною та Росією в рамках мирної угоди.

"Потрібні будуть певні територіальні обміни", – сказав він.