У Макрона заявили, що вимагають територіальної цілісності України у будь-яких переговорах
Європа вимагає територіальної цілісності України у будь-якій мирній угоді. Про це заявили в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, повідомляє Le Monde.
"Повага до територіальної цілісності та європейського покликання України є нагальною вимогою європейців", – сказано у заяві Єлисейського палацу.
Зазначається, що на тлі переговорів про закінчення повномасштабної війни Росії проти України в Лондоні метою Європи залишається виробити спільний підхід, який США могли б представити росіянам.
Заяви Франції пролунали після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про "територіальні обміни" між Україною та Росією в рамках мирної угоди.
"Потрібні будуть певні територіальні обміни", – сказав він.
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