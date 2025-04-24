Макрон: Україна не може погодитися на перемир'я, доки Росія атакує столицю

Емманюель Макрон (Фото: EPA / SARAH MEYSSONNIER)

Не можна очікувати, що Україна погодиться на припинення вогню, доки столиця зазнає бомбардувань. Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Мадагаскару, передає Le Monde.

Він також висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін "нарешті припинить брехати" про те, що хоче миру, продовжуючи бомбардування України.

"Позиція Франції постійна, вона не зміниться. Ми за суверенітет народів і територіальну цілісність. Стосовно України ми чекаємо лише на одну відповідь: чи згоден Путін на беззастережне припинення вогню", – заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що США, які постали перед труднощами у припиненні бойових дій, мають спрямувати свій гнів лише на одну людину, – Путіна.

Також французький лідер заявив, що питання визнання окупованого Криму російським зараз не стоїть, оскільки воно "зіштовхує" Вашингтон та Київ у пошуках мирного рішення.

За словами Макрона, заява президента США Дональда Трампа про те, що ця територія вже "втрачена", описувало нібито фактичну ситуацію.

"Чи означає це, що ми повинні звільнити [Росію] від обов'язків? Ні", – наголосив він.