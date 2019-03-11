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11.03.2019, 19:16

Мангеру отдали загранпаспорт и сняли браслет - адвокат

Мангеру отдали загранпаспорт и сняли браслет - адвокат - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокаты готовят апелляцию на решение суда об отстранении Мангера от должности

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С отстраненного от должности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк, сняли электронный браслет и вернули ему загранпаспорт. Это было сделано 6 марта. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко.

По словам адвоката, браслет сняли после того, как Шевченковский районный суд Киева не стал продлевать Мангеру меру пресечения. Ильченко добавил, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении Мангера на месяц от должности председателя Херсонского облсовета, но на данный момент жалоба еще не оформлена.

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4 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на сегодняшнем заседании суда.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В ведомстве назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".

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Теги: Херсон, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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