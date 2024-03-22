Массированный удар 22 марта. Эксперт: Россияне придумали новый способ делать это

По словам Ивана Киричевского, во время этой атаки россияне применили новые методы и приемы, чтобы перегрузить канальность противовоздушной обороны

Последствия удара по ДнепроГЭС (Фото: Офис генпрокурора)

Россияне придумали новый способ нанести массированный удар по Украине. Об этом в комментарии LIGA.net заявил аналитик Defence Express Иван Киричевски, комментируя утреннюю ракетную атаку на объекты энергосистемы.

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По его словам, во время этой атаки россияне применили новые методы и приемы, чтобы перегрузить канальность противовоздушной обороны.

Столь масштабные удары за все время полномасштабного вторжения по Украине наносились дважды, уточняет он.

Первый раз – 24 февраля 2022 года, когда по Украине выпустили более 160 ракет различных типов в течение дня. Второй раз – 29 декабря 2023 года, когда враг ударил по украинским оборонным предприятиям, выпустив более 158 беспилотников и ракет. Но тогда они также были растянуты на более долгий период.

"Россияне придумали подлый и коварный способ наносить удар, когда одновременно по тому же маршруту летят "шахеды", дозвуковые крылатые ракеты, сверхзвуковые ракеты, – говорит он. – Поэтому 92 сбитые цели – это очень крутой показатель", – высказался эксперт.

Киричевский пояснил, что любой зенитно-ракетный комплекс может одновременно сопровождать и отстреливать более одной воздушной цели, впрочем, когда в короткий промежуток времени эти цели слишком много, эффективность ущерба упирается в некоторые нюансы.

По его словам, это оперативность передачи информации на разные ступени управления и риск перегрузки людей, которые должны принимать решение.

Утром 22 марта 2024 года российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

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