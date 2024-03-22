Масований удар 22 березня. Військовий аналітик: Росіяни придумали новий спосіб робити це

За словами Івана Киричевського, під час цієї атаки росіяни застосували нові методи й прийоми, щоб перевантажити канальність протиповітряної оборони

Наслідки удару по ДніпроГЕС (Фото: Офіс генпрокурора)

Росіяни вигадали новий спосіб завдати масованого удару по Україні. Про це в коментарі LIGA.net заявив аналітик Defence Express Іван Киричевський, коментуючи ранкову ракетну атаку на об'єкти енергосистеми.

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За його словами, під час цієї атаки росіяни застосували нові методи та прийоми, щоб перевантажити канальність протиповітряної оборони.

Настільки масштабні удари за весь час повномасштабного вторгнення по Україні завдавалися двічі, уточнює він.

Перший раз – 24 лютого 2022 року, коли загалом по Україні випустили понад 160 ракет різних типів протягом дня. Вдруге – 29 грудня 2023 року, коли ворог вдарив по українських оборонних підприємствах, випустивши понад 158 безпілотників і ракет. Але тоді вони також були розтягнуті на значно довший період.

"Росіяни вигадали підлий і підступний спосіб завдавати удару, коли одночасно по тому самому маршруту летять "шахеди", дозвукові крилаті ракети, надзвукові ракети, – каже він. – Тому 92 збиті цілі – це дуже крутий показник", – висловився експерт.

Киричевський пояснив, що будь-який зенітно-ракетний комплекс може одночасно супроводжувати та відстрілювати більше за одну повітряну ціль, втім коли у короткий проміжок часу цих цілей забагато, ефективність збиття впирається у деякі нюанси.

За його словами, це оперативність передання інформації на різні щаблі управління та ризик перенавантаження людей, які мають ухвалювати рішення.

Вранці 22 березня 2024 року російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по інфраструктурі у Хмельницькому та Стрийському районі Львівської області. У Хмельницькому є загиблі та постраждалі. У Стрийському районі безпілотник влучив у енергетичний об'єкт.

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