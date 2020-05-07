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Мазепа, Гандзюк и Мономах. Бригады получили от Зеленского почетные наименования

Мазепа, Гандзюк и Мономах. Бригады получили от Зеленского почетные наименования - Фото
Учения ВСУ на Азовском море (фото - пресс-служба Минобороны)
07.05.2020, 09:55

53-я, 54-я и 59-я бригады Вооруженных Сил Украины теперь с "личными" наименованиями

Еще три бригады Вооруженных Сил Украины получили почетные наименования. Указ об этом опубликован вчера на сайте Офиса президента.

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Речь идет о 53-й и 54-й механихированной бригадах, а также о 59-й мотопехотной бригаде ВСУ.

"За образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке, а также по случаю Дня пехоты постановляю", - говорится в указе Владимира Зеленского.

— 53 ОМБр (в/ч А0536, г. Северодонецк и Лисичанск, Луганская область) - "имени князя Владимира Мономаха";
— 54 ОМБр (в/ч А0693, г. Бахмут, Донецкая область) - "имени гетьмана Ивана Мазепы";
— 59 ОМПБр (в/ч А1619, г. Гайсин, Винницкая область) - "имени Якова Гандзюка".

Смотрите видео: "Война продолжается". ВСУ показали, как боевики обстреливают их позиции

Владимир "Мономах" Всеволодович (1053—1125) - киевский князь из династии Рюриковичей, правил с 1113 по 1125 год, организовал успешные походы против половцев.

Иван Мазепа (1639—1709) - украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава козацкого государства на Левобережной (1687-1704) и всей Приднепровской Украине (1704-1709). Долгое время формально поддерживал Московское царство в войне со Шведской империей, но в 1708-м перешел на сторону шведов. После поражения под Полтавой переселился в Молдавское княжество.

Яков Гандзюк (1873—1918) - украинский военный деятель времен Украинской революции, сначала полковник Российской империи, затем атаман бригады армии УНР. Задерживал большевистское наступление на Киев с юга.

Смотрите видео: Бойцы ВСУ показали, как уничтожили огневую точку российских оккупантов

Евгений Пилипенко
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54 бригада Иван Мазепа Владимир Мономах 53 бригада 59 бригада Яков Гандзюк
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