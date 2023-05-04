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Мельник: Мы знали о западном оружии не хуже, чем союзники, и не давали им "выкручиваться"

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 16:31
Мельник: Мы знали о западном оружии не хуже, чем союзники, и не давали им
Андрей Мельник (скриншот)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник рассказал, что украинские дипломаты знали о количестве вооружения на складах немецкой армии "не хуже", чем министры обороны Германии. Эта осведомленность помогла с получением западного оружия во время его работы послом в ФРГ, рассказал он РБК-Украина.

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Мельник вспоминает, как 26 февраля 2022 года в Германии было принято "эпохальное" решение передать Украине 500 переносных зенитных комплексов Stinger и тысячу противотанковых ракет Panzerfaust.

Тогда министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сказала ему, что Украине отдали "все, что могли".

"Я был реально в шоке. Как это? Мы ведь имели свои данные, от инсайдеров в Бундесвере, а также в рядах партии ХДС, представители которой возглавляли оборонное ведомство в предыдущие годы", – сказал он.

Мельник отметил, что украинские дипломаты знали, что и где находится в Бундесвере "не хуже", чем экс-министр Ламбрехт или действующий министр Борис Писториус.

Отмечается, что "впечатляющая осведомленность" Украины об оружии, которое имеют западные государства, и о местах его хранения, нередко "ставила в тупик" союзников. Это не позволяло им "выкрутиться" насчет военной помощи Украине.

  • 11 апреля 2023 года заместитель главы МИД призвал главу Минобороны Германии не избегать темы самолетов и кораблей для Украины.
  • 30 апреля Мельник заявил, что считает Китай заинтересованным в окончании войны России против Украины и мог бы сыграть роль посредника.

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Артем Джеріпа
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Германия война военная помощь андрей мельник
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