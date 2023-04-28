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Мельник об Умани: "Великая культурная держава" Россия убивает детей и бьет по жилым домам

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 08:54
Мельник об Умани:
Андрей Мельник (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник обратился к политикам, которые хотят склонить Украину к переговорам с РФ после ракетного удара по жилому дому в Умани, указав на очередное преступление оккупантов. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, ночью "великая культурная держава" Россия обстреляла жилые дома в Умани, Днепре и Киевской области "точными" ракетами.
"К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Душераздирающие крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все  "миротворцы"? — написал дипломат.

Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о шестерых погибших и 17 раненых. 

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 

В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы. 

  • Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
  • В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
Дмитро Гриниченко
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