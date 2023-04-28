Мельник об Умани: "Великая культурная держава" Россия убивает детей и бьет по жилым домам

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник обратился к политикам, которые хотят склонить Украину к переговорам с РФ после ракетного удара по жилому дому в Умани, указав на очередное преступление оккупантов. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, ночью "великая культурная держава" Россия обстреляла жилые дома в Умани, Днепре и Киевской области "точными" ракетами.

"К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Душераздирающие крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все "миротворцы"? — написал дипломат.

Дмитро Гриниченко

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