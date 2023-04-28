Мельник об Умани: "Великая культурная держава" Россия убивает детей и бьет по жилым домам
28.04.2023, 08:54
Андрей Мельник (Фото: скриншот с видео)
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник обратился к политикам, которые хотят склонить Украину к переговорам с РФ после ракетного удара по жилому дому в Умани, указав на очередное преступление оккупантов. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, ночью "великая культурная держава" Россия обстреляла жилые дома в Умани, Днепре и Киевской области "точными" ракетами.
"К сожалению, много погибших и раненых, в том числе детей. Душераздирающие крики пострадавших в Умани. Что говорят по этому поводу все "миротворцы"? — написал дипломат.
Во время ночной воздушной тревоги захватчики ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани, уже известно о шестерых погибших и 17 раненых.
В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.
В Украинке Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
- Ночью 27 апреля российские оккупанты атаковали Николаев четырьмя ракетами "Калибр", они были направлены по сложной траектории.
- В Сети опубликован момент ночного удара по Николаеву.
- Ким показал последствия обстрела Николаева: Пострадали 23 человека и более ста домов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии