Мережко: Структура авторитарной коалиции вырисовывается. В ядре оси зла – Китай и Россия
В мире вырисовывается авторитарная коалиция, считает глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (фракция Слуги народа). В ее ядре находятся Россия и Китай, рассказал нардеп в комментарии LIGA.net.
"Мы можем говорить о коалиции авторитарных режимов, своеобразной современной оси зла, ядром которой выступает Россия и Китай. В этой коалиции мы уже видим своеобразную структуру", - говорит нардеп.
По его мнению, Китай играет в авторитарной коалиции ведущую роль, поскольку имеет собственную "большую стратегию", направленную на ослабление США, чтобы в перспективе стать ведущим государством и диктовать мировые правила.
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Россия в этой структуре является младшим партнером Китая, считает Мережко. А в ближайшей перспективе может стать вассалом.
"Эти два государства объединяют стремление разрушить существующий порядок, который базируется на правилах и ценностях либеральной демократии. На нынешнем этапе действия этих двух государств направлены на усиление хаоса в мировой системе, ослабление трансатлантической солидарности и демократии в мире", – объяснил он.
По словам нардепа, в авторитарную коалицию входят также такие страны как Северная Корея, Иран, Сирия, Куба и Венесуэла
- Лидер Китая Си Цзиньпин находится с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным тет-а-тет, 21-го проводит официальные переговоры с расширенными делегациями.
- В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.
- В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.
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