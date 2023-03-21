Мережко: Структура авторитарной коалиции вырисовывается. В ядре оси зла – Китай и Россия

В мире вырисовывается авторитарная коалиция, считает глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (фракция Слуги народа). В ее ядре находятся Россия и Китай, рассказал нардеп в комментарии LIGA.net.

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"Мы можем говорить о коалиции авторитарных режимов, своеобразной современной оси зла, ядром которой выступает Россия и Китай. В этой коалиции мы уже видим своеобразную структуру", - говорит нардеп.

По его мнению, Китай играет в авторитарной коалиции ведущую роль, поскольку имеет собственную "большую стратегию", направленную на ослабление США, чтобы в перспективе стать ведущим государством и диктовать мировые правила.

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Россия в этой структуре является младшим партнером Китая, считает Мережко. А в ближайшей перспективе может стать вассалом.

"Эти два государства объединяют стремление разрушить существующий порядок, который базируется на правилах и ценностях либеральной демократии. На нынешнем этапе действия этих двух государств направлены на усиление хаоса в мировой системе, ослабление трансатлантической солидарности и демократии в мире", – объяснил он.

По словам нардепа, в авторитарную коалицию входят также такие страны как Северная Корея, Иран, Сирия, Куба и Венесуэла

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Марко Сировой

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